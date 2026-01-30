Agricultura destina 1,8 milions d’euros a projectes innovadors en el sector agrari i agroalimentari

Les ajudes promouen la innovació, digitalització i sostenibilitat en zones agrícoles i rurals
S’impulsa la competitivitat, la bioeconomia circular, la inclusió social i el benestar animal
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina 1.848.432 euros en ajudes per a projectes de cooperació que fomenten la innovació, la digitalització i la sostenibilitat de les zones agrícoles i rurals. L’objectiu és donar suport a projectes innovadors en el sector agrari i agroalimentari, impulsant la modernització, professionalització, investigació i formació de professionals.
Les ajudes també busquen millorar la competitivitat de les explotacions, fomentar l’adaptació al canvi climàtic, preservar la biodiversitat i adoptar tecnologies sostenibles que optimitzen la gestió dels recursos naturals. A més, es pretén enfortir la posició de l’agricultor en la cadena de valor, crear ocupació, fomentar la inclusió social i impulsar sectors com la bioeconomia circular i la silvicultura sostenible, garantint alhora aliments d’alta qualitat, sostenibles i assegurances, reduint el desaprofitament alimentari i promovent el benestar animal.
Les ajudes estan finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat, dins del Pla Estratègic de la PAC d’Espanya (PEPAC). Per a més informació es pot consultar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).