Emergències alerta d’un nou episodi de vents i fenòmens costaners aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana

Alerta taronja en bona part de Castelló, sud de València i tota la província d’Alacant
La Conselleria recomana extremar precaucions i retirar objectes que puguen ser arrossegats pel vent
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat (CCE), ha avisat de l’arribada d’un episodi de forts vents i fenòmens costaners durant els dies 30 i 31 de gener, i recomana extremar les precaucions en pràcticament tota la Comunitat Valenciana.
El CCE ha establert alerta taronja per vents en el nord i interior sud de Castelló, a la meitat sud de València i a tota la província d’Alacant, així com alerta taronja per fenòmens costaners en tota la costa d’Alacant. També s’ha activat alerta groga per vents en el litoral sud de Castelló i el nord de València, i alerta groga per fenòmens costaners a la costa de la província de València.
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el fort episodi de vents començarà la matinada del 30 al 31 de gener i es mantindrà durant tot el dia 31, amb ratxes que podrien superar els 100 km/h en alguns punts. A més, el CCE ha establert risc extrem d’incendis forestals a l’interior de la província de València i tota Alacant, i risc alt a la resta de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria recomana evitar desplaçaments innecessaris, especialment per carretera, revisar l’estat de cases i edificis per evitar caiguda de cascots, tancar portes i finestres, assegurar elements com tendals, persianes i antenes, i retirar objectes que puguen caure al carrer. També és important allunyar-se de cases en mal estat, murs, valls publicitàries, passejos marítims i zones properes al mar.
Es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció civil, disponibles a la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), a la xarxa social X @GVA112 i a l’App GVA 112 Avisos. Els ajuntaments poden consultar la Guia de recomanacions per a la presa de decisions preventives davant fenòmens meteorològics adversos.