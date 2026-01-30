La Diputació licita per 11,5 milions el nou parc de bombers d’Alzira

Les obres s’executaran en 18 mesos i inclouran un helipuerto i serveis integrals d’emergència
Les instal·lacions s’alçaran en el polígono El Pla sobre més de 15.000 m² cedits per l’Ajuntament
El Consorci Provincial de Bombers ha licitat per gairebé 11,5 milions d’euros (9.490.462,15 + IVA) la construcció del nou parc de bombers d’Alzira, amb l’objectiu de convertir-lo en un referent estatal en serveis d’emergències, incorporant-hi un helipuerto. La licitació arriba després que l’assemblea del consorci aprovés el projecte el 22 de desembre de 2025, deixant lliure el camí per iniciar les obres, previstes al primer semestre de 2026.
El nou parc s’alçarà en el polígono El Pla, sobre parcel·les cedides per l’Ajuntament amb més de 15.000 m², millorant l’emplaçament respecte a l’actual base, situada al polígono del Mercat d’Abastos, pròxima al Xúquer i amb risc d’inundació. La empresa adjudicatària tindrà 18 mesos per executar les obres.
Les instal·lacions comptaran amb un edifici principal que inclourà el hangar per a camions de bombers, magatzem i taller de manteniment, taquilles d’intervenció i zona administrativa amb despatxos, vestuaris i dormitoris. A més, un edifici de tripulació albergarà el hangar per a l’helicòpter, magatzems i una zona administrativa amb sala de reunions i dormitoris, oferint un servei integral per a emergències a la comarca.