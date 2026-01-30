La Generalitat accelera l’execució del Plan Endavant per consolidar la recuperació d’una Comunitat Valenciana més resilient i preparada

176 iniciatives actives i més del 50 % en execució
Accions de prevenció sanitària i suport a persones amb malalties rares
El Plenari del Consell ha pres coneixement del cinquè informe de seguiment del Plan Endavant, la principal estratègia de la Generalitat per a la recuperació social, econòmica, ambiental i territorial després de la riuada del 29 d’octubre, així com per a la prevenció de futures catàstrofes.
Actualment hi ha 176 iniciatives actives, de les quals 138 estan en execució i 38 completades. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha destacat que el Pla no només reconstrueix els danys sinó que incorpora criteris de resilència i prevenció, amb actuacions com:
- Restauració de 123 estacions depuradores.
- Inversió de 140 milions d’euros per restablir el servei de Metrovalència.
- Retorn de la normalitat a 18 carreteres autonòmiques amb una inversió de 75 milions.
- Retirada de més de 73.000 m³ de residus en zones naturals, sumant-se al milió de tones retirades anteriorment.
La Generalitat preveu posar en marxa 83 noves iniciatives durant el primer trimestre de 2026, reforçant l’impacte i el caràcter estructural del Pla. Martínez Mus ha subratllat que l’objectiu és construir un territori més segur, resilient i preparat davant fenòmens extrems, integrant prevenció, sostenibilitat i planificació territorial.
Prevenció sanitària: malaltia de Newcastle
El Consell ha declarat emergència per dur a terme les actuacions sanitàries necessàries per prevenir i controlar la malaltia de Newcastle, molt contagiosa entre aus silvestres i domèstiques. Aquestes accions tindran un termini de tres mesos i un cost de 630.000 €, amb vacunació obligatòria a tota la Comunitat Valenciana per reforçar la seguretat sanitària del sector avícola.
Atenció a persones amb malalties rares o de baixa prevalença
També s’ha declarat tramitació urgent del decret per a la creació de la Comissió Mixta Interdepartamental que garantirà una atenció integral i coordinada a persones amb malalties rares, revisarà protocols clínics i socials i donarà resposta a l’increment de la demanda assistencial.
Altres mesures i esdeveniments
El Consell ha ampliat les deduccions fiscals socials per a rendes mitjanes, beneficiant més d’un milió de persones i incorporant 300.000 nous contribuintents.
A més, s’ha aprovat un acord amb F50 League España per a la celebració del Spain Sail Grand Prix a València (2026 i 2027) i Alacant (2028), amb un pressupost màxim de 10 milions d’euros, fomentant ocupació, turisme i projecció internacional.