L’Alcúdia condemna els assassinats per violència de gènere en la concentració mensual ‘Divendres per elles’

L’Alcúdia ha acollit una nova concentració mensual ‘Divendres per elles’, per recordar les víctimes de violència de gènere, mostrar el rebuig a la violència masclista i reivindicar la igualtat.

2025 va tancar amb 46 dones assassinades i al gener de 2026, ha sigut cinc les víctimes de la violència masclista. Moltes d’elles deixen fills i filles al darrere.

Algunes havien denunciat i altres no ho havien fet mai. Des que començaren a comptabilitzar-se aquests crims al 2003, ja són 1348 les dones assassinades a Espanya.

Recordem que El Ministeri d’Igualtat presta el servei telefònic d’informació, d’assessorament jurídic i d’atenció psicosocial immediata per a totes les formes de violència contra les dones, mitjançant el número de marcació abreujada 016; per WhatsApp al número 600 000 016; a través d’un xat en línia a la pàgina web de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i per correu electrònic al servei 016 en línia: 016-online@igualdad.gob.es.

