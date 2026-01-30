L’Hospital de la Ribera incrementa vora un 12% els naixements durant 2025

Increment de naixements i renovació del parc de llits per millorar la comoditat i la seguretat
Humanització del part: cesària acompanyada, contacte pell amb pell i inici precoç de la lactància materna
L’Hospital Universitari de la Ribera ha registrat un total de 1.392 naixements en 2025, un increment del 11,63% respecte a l’any anterior.
En la seua aposta per millorar l’atenció maternoinfantil, el centre ha renovat recentment els llits de paritori, incorporant models elèctrics i ergonòmics que milloren la comoditat i la seguretat durant el procés de part. Esta actuació s’emmarca en la renovació integral del parc de llits de l’hospital, que contempla la substitució progressiva de més de 300 llits dotats de tecnologia avançada.
A més, l’hospital ha fet un nou pas en la humanització de l’atenció al part en permetre que les dones que se sotmeten a una cesària puguen estar acompanyades en el quiròfan per una persona de la seua elecció.
La cesària acompanyada estarà disponible en el cas d’intervencions programades, embaràs sense complicacions i anestèsia de baix risc, prèvia valoració individual per un equip multiprofessional. La persona acompanyant haurà de tindre el consentiment de la mare i complir estrictament les indicacions del personal sanitari.
El projecte de cesària humanitzada inclou, a més, altres mesures com el contacte pell amb pell en el propi quiròfan, l’inici precoç de la lactància materna quan la dona ho desitja i la no separació del nounat després del naixement.
Amb esta iniciativa, l’Hospital de la Ribera busca millorar l’experiència del naixement i afavorir beneficis tant per a la mare com per al nounat, reforçant el vincle primerenc i facilitant una millor adaptació a la vida extrauterina.