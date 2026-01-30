L’IVAM, la institució cultural més valorada de la Comunitat Valenciana per cinquè any consecutiu segons l’Observatori de la Cultura

Top 15 nacional i líder cultural del territori
Exposicions destacades i reconeixement professional
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha estat reconegut, per cinquè any consecutiu, com la institució cultural més valorada de la Comunitat Valenciana, segons l’Observatori de la Cultura 2025 elaborat per la Fundació Contemporània. El museu ocupa el 14è lloc a nivell nacional, situant-se entre els centres culturals més destacats d’Espanya amb un 10,8 % de mencions, millorant els resultats de l’any anterior.
A més, l’IVAM figura en la classificació ‘Els Imprescindibles’ dins de l’apartat de museus i centres d’art, i és reconegut com la insígnia cultural de la Comunitat Valenciana, reforçant la posició de València com a ciutat amb una oferta cultural de referència, només per darrere de Madrid i Barcelona.
Durant l’any 2025, l’oferta expositiva de l’IVAM va incloure la retrospectiva de Soledad Sevilla, la mostra de l’artista nord-americana Kara Walker, i l’exposició de la fotògrafa Cristina García Rodero, premi nacional, disponible fins al 8 de febrer de 2026.
La radiografia del sector s’ha elaborat a partir de l’opinió de 443 experts culturals —fundacions, museus, teatres, editors, gestors, artistes, escriptors i galeristes— que van valorar diferents aspectes de l’activitat cultural. Segons aquest rànquing, a la Comunitat Valenciana el segueixen Palau de les Arts Reina Sofía, MACA d’Alacant, Centre d’Art Hortensia Herrero i el Museu de Belles Arts de València, consolidant l’IVAM com a referent cultural i motor de dinamització artística al territori.