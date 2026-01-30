Susana Camarero destaca una inversió de gairebé 200 milions d’euros per formar més de 58.000 persones amb el Pla de Formació 2026 de Labora

Més de 4.100 accions formatives orientades al mercat laboral
Especial atenció a joves, dones i sectors estratègics
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha presentat el Pla de Formació 2026 de Labora, dotat amb gairebé 200 milions d’euros, que permetrà desplegar 4.110 accions formatives i atendre més de 58.000 persones a tota la Comunitat Valenciana.
Camarero ha destacat que “la millor política d’ocupació és una formació ben orientada, útil i connectada amb la realitat del mercat laboral”, i ha subratllat que més de la meitat de les persones que participen en els cursos aconsegueixen feina en menys d’un any”, demostrant la eficàcia del programa.
El pla no és un simple catàleg de cursos, sinó un model construït amb empreses i agents socials, alineat amb necessitats reals del territori. Entre les 4.110 accions, 2.420 seran acreditables, beneficiant 34.300 persones, i 1.690 no acreditables, orientades a la recualificació de persones ocupades, amb 23.800 participants previstos.
Joves, dones i talent valencià
El Pla dona especial atenció a joves i dones, amb resultats destacats: el 2025 la Comunitat Valenciana va liderar el descens del paro juvenil, amb més de 4.900 joves incorporats al mercat laboral, i va ser la segona comunitat que més va reduir el desemparament femení, amb 13.500 dones ocupades més i un augment de més de 37.000 afiliacions femenines.
Sectors estratègics i acreditació professional
El Pla s’ha dissenyat a partir del Observatori de la Formació Professional de Labora, amb informació de més de 400 agents del territori, i s’alinea amb sectors estratègics i emergents com rehabilitació d’edificis, TIC, oficis tradicionals, economia verda, cultura i economia blava. També reforça la avaluació i acreditació de competències professionals i consolida la xarxa de 13 centres Labora Formació i el Campus Virtual Labora, assegurant una oferta formativa accessible i vertebrada.
Les persones interessades poden preinscriure’s i formalitzar la inscripció als cursos gratuïts a través de l’aplicació Punt Labora o el portal web de Labora, estant registrades prèviament a la plataforma.
Camarero ha reafirmat el compromís del Consell de “seguir apostant per una formació pública de qualitat, que transformi el talent en motor de desenvolupament econòmic, generant ocupació, igualtat i oportunitats reals a la Comunitat Valenciana”.