Alzira impulsa un debat nacional sobre la inclusió de persones LGBTIQ+ migrants i refugiades

L’Ajuntament organitza l’Esdeveniment Nacional en línia del projecte europeu @nclusion amb administracions, entitats i universitats
La jornada ha abordat polítiques públiques, serveis d’acompanyament i espais segurs per a persones LGBTIQ+ migrants
L’Ajuntament d’Alzira ha celebrat l’Esdeveniment Nacional en línia del projecte europeu @nclusion, una jornada centrada en la inclusió de persones LGBTIQ+ migrants i refugiades a nivell local, que ha reunit administracions públiques, entitats socials, universitat i professionals especialitzats de diferents punts del territori. La trobada ha servit com a espai de reflexió, intercanvi de bones pràctiques i diàleg sobre els principals reptes d’acolliment, protecció internacional i inclusió social.
Entre les persones ponents ha destacat Stéphane Soriano, Director General de Diversitat de la Generalitat Valenciana, així com tècnics i responsables polítics de l’Ajuntament d’Alzira i professionals d’entitats de referència com Creu Roja, Fundació CEPAIM, Universitat de Saragossa i Associació Gailes. Durant la jornada s’han tractat qüestions clau com el desenvolupament de polítiques públiques inclusives, la importància dels serveis d’acompanyament jurídic, psicològic i social, les dificultats d’accés a vivenda, ocupació i regularització administrativa, la creació d’espais segurs i la coordinació entre administracions i entitats.
Les intervencions van posar de manifest que la inclusió real de persones LGBTIQ+ migrants requereix formació de professionals, coordinació institucional, sensibilització social i un enfocament centrat en els drets humans. L’esdeveniment forma part del projecte europeu @nclusion, finançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF) de la UE, amb l’objectiu de millorar les respostes locals davant l’exclusió social de persones LGBTIQ+ migrants i refugiades.
Les persones participants van destacar el valor d’aquest tipus d’iniciatives per compartir experiències, generar coneixement col·lectiu i reforçar la cooperació entre administracions, universitat i entitats socials, subratllant la importància de continuar impulsant espais de diàleg i formació per a municipis més inclusius.