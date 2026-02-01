Dues bandes castellanomanxegues participaran en la LXXVIII edició del Certamen Nacional de Bandes ‘Ciutat de Cullera’

La Banda Municipal de Música de Daimiel i la Banda Filharmònica Beethoven de Campo de Criptana competiran per alçar-se amb el triomf
El certamen tindrà lloc el diumenge 12 d’abril durant les Festes Majors, amb premis econòmics i reconeixement a la millor desfilada
L’Associació Musical Banda Municipal de Música de Daimiel i la Banda de Música Filharmònica Beethoven de Campo de Criptana seran les dues formacions que participaran en la 78 edició del Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’, que se celebrarà el diumenge, 12 d’abril, a l’Auditori Municipal durant les Festes Majors. Cada actuació estarà precedida per la desfilada pels carrers del municipi, i el certamen repartirà 10.000 euros al primer classificat, un premi de 2.000 euros a la millor desfilada i una subvenció de 6.000 euros a cada banda participant.
La Banda Municipal de Música de Daimiel, fundada el 1876 i commemorant enguany els seus 150 anys d’història, està formada per 98 músics de totes les edats sota la direcció de Pedro Francisco Sánchez-Valdepeñas Pou des de 2001. La banda ha obtingut reconeixements en certàmens regionals i nacionals, destacant la seva actuació a Disneyland París davant més de 70.000 espectadors.
La Banda de Música Filharmònica Beethoven de Campo de Criptana, amb més de 175 anys de trajectòria, està actualment dirigida pel sorià Carlos Garcés Fuentealba. La formació compta amb 180 components i ha aconseguit nombrosos premis, incloent el Primer Premi amb Menció d’Honor en el V Certamen Regional “Villa de Mota del Cuervo” i ha participat en el 19é Congrés de la WASBE a Praga, reforçant la seua projecció internacional.
Cada banda interpretarà un pasdoble o obra de presentació no puntuable, seguida de l’obra obligatòria “El mirall de la joventut” de Saül Gómez Soler i finalitzarà amb una obra de lliure elecció, demostrant així la seua projecció artística i musical dins del certamen més antic d’Espanya en el seu àmbit nacional.