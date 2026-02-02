Albalat acull l’estrena de l’obra de teatre Laikadaimon contra el càncer infantil

L’obra, escrita i dirigida per Eduard Costa, recorda la xiqueta Iraila, finalista de La Voz Kids Espanya.
La recaptació es destina a l’associació Esperanza y Sonrisa per lluitar contra el càncer infantil.
Albalat de la Ribera va acollir el passat divendres l’estrena teatral de ‘Laikadaimon’, escrita i dirigida per l’albalatenc Eduard Costa. L’obra conta la història d’Iraila, una xiqueta valenciana que va captivar el públic en la primera edició de La Voz Kids Espanya amb la seua interpretació de “Diamonds” de Rihanna. Iraila va morir a causa d’un càncer mentre el programa estava en emissió, deixant un gran record.
‘Laikadaimon’ té una finalitat benèfica: la recaptació de les entrades ha anat a parar a Esperanza y Sonrisa, associació contra el càncer infantil fundada per Amparo Ruiz, la mare d’Iraila.