L’alcalde destaca els esforços per a recuperar la ciutat ràpidament
Alzira avança en la reconstrucció després de la DANA: els treballs al llit del riu Xúquer gairebé finalitzats
La ciutat d’Alzira continua avançant en la reconstrucció després de la DANA de 2024, amb els treballs al llit del riu Xúquer pràcticament finalitzats, segons ha explicat l’alcalde en declaracions a la nostra companya Marta Collado.
Els treballs al riu, que inclouen neteja, consolidació de marges i reforç de les estructures fluvials, han estat essencials per a garantir la seguretat dels veïns i recuperar la normalitat en zones especialment afectades per les inundacions.
L’alcalde ha subratllat que, gràcies a la coordinació entre l’Ajuntament i les empreses responsables, s’ha pogut avançar amb rapidesa i eficàcia, i ha anunciat que les properes actuacions se centraran en la reconstrucció d’infraestructures públiques i habitatges afectats.
A més, ha destacat la importància de la implicació ciutadana i dels equips tècnics per a aconseguir que Alzira torne a la plena funcionalitat el més aviat possible, combinant seguretat, sostenibilitat i recuperació integral del territori.