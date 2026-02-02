Cullera estrena un ecoparc mòbil que recorrerà tot el municipi

Per primera vegada, la localitat comptarà amb un servei gratuit que facilitarà la recollida selectiva de residus especials
L’ecoparc mòbil visitarà tots els barris i pedanies, millorant la gestió i el reciclatge de residus domèstics
L’Ajuntament de Cullera posa en marxa, per primera vegada, un ecoparc mòbil itinerant destinat a la recollida selectiva de residus que no poden depositar-se en els contenidors urbans convencionals. El servei, ja operatiu des d’avui, recorrerà de manera periòdica tots els barris i pedanies, acostant el reciclatge a la ciutadania i facilitant una gestió correcta dels residus especials.
L’ecoparc mòbil prestarà servei de dilluns a divendres, en horari de demà: a l’hivern de 7 a 13.30 hores i a l’estiu de 6.30 a 13 hores. Per garantir l’accés al servei en tot el terme municipal, s’ha dissenyat un calendari de rutes, que es publicarà mensual i setmanalment als canals de comunicació institucionals.
Els veïns i veïnes podran reciclar prop de les seues llars una àmplia varietat de residus domèstics especials, com ara pintures, dissolvents, tints, adhesius, resines, joguets, utensilis de cuina, xicotets voluminosos, metalls i envasos metàl·lics, aparells elèctrics i electrònics, tòners i cartutxos, tubs fluorescents, piles, bateries de plom, radiografies, pel·lícules i paper fotogràfic, aerosols i recipients a pressió buits, entre altres.
La posada en marxa d’aquest servei s’emmarca en la implantació del nou model de recollida de residus, que està revolucionant i redimensionant el servei a la ciutat. L’alcalde, Jordi Mayor, ha destacat que l’ecoparc mòbil “arribarà a tot els racons del municipi, perquè la recollida selectiva i el reciclatge siguen més fàcils, còmodes i accessibles per a tot el veïnat, visquen on visquen. És un nou servei per reciclar xicotets voluminosos i aquelles coses que normalment no sabem com i on desfer-nos d’elles”.