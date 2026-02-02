El CEIP Cervantes de Sueca celebra la 22a edició del Dia de la Pau

Mans que construïxen, cors que pacifiquen: una jornada consolidada a Sueca
Tallers, música, danses i lliurament de premis del Concurs de Murals per la Pau
Una vegada més, el professorat i l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) del CEIP Cervantes, amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació, han celebrat el Dia de la Pau, enguany sota el lema “Mans que construïxen, cors que pacifiquen”. Aquesta iniciativa, plenament consolidada a la ciutat, ofereix activitats en què pot participar tota la família. Per obres de rehabilitació al centre, la celebració s’ha traslladat al carrer Cronista Ribera, que ha estat omplert de color, alegria, somriures i pau.
El programa d’activitats ha inclòs:
- Actuació de Dani Miquel, que ha animat els més xicotets.
- Tallers, música i balls, amb la participació de nombroses associacions i col·lectius de Sueca, com l’Aquelarre, Club Sutrail, CEAR Sueca, grup de danses l’Almogàver, Muixeranga de Sueca, Escola d’Escacs Ribera Baixa, APASU, AFASU, Creu Roja Sueca, Colevisa, Associació Ecologista Muntanyeta dels Sants i Plataforma Solidària per Palestina, a més de l’equip docent i l’AFA del CEIP Cervantes.
Durant la jornada, es va fer també el lliurament de premis del Concurs de Murals per la Pau, amb participació d’escolars de Sueca, El Perelló, Mareny de Barraquetes i del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera. La regidora Pilar Moncho va entregar els reconeixements:
- 1r Primària: CEIP Cervantes, CEIP El Perelló i Luis Vives
- 2n Primària: CEIP Cervantes, CEIP El Perelló i Luis Vives
- 3r Primària: CEIP Carrasquer B, CEIP Carrasquer A i CEIP Mareny de Barraquetes
- 4t Primària: CEIP Carrasquer B, CEIP Cervantes B i Nostra Senyora de Fàtima
- 5é Primària: CEIP Cervantes A, CEIP Carrasquer A i CEIP Cervantes B
- 6é Primària: Nostra Senyora de Fàtima, CEIP Cervantes i CEIP Carrasquer
- Educació Especial: aules TVA, A7 i A13 del Centre Miquel Burguera
- Accèssits: Primària (Centre Miquel Burguera) i Aula UECO (CEIP Carrasquer)
Així, el CEIP Cervantes manté viva aquesta cita educativa i cultural, reforçant valors com la convivència, la solidaritat i la cultura de pau entre l’alumnat i la ciutadania.