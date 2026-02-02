El II Concurs de Flauta Travessera reuneix a Catadau una vintena de joves de tota Espanya

Catadau consolida la seua cita amb els joves flautistes d’arreu d’Espanya
Premis i reconeixement per als talents emergents de la flauta travessera
Catadau ha viscut este cap de setmana una de les cites culturals clau a la població.El II Concurs de Flauta Travessera Juan Vicente Querol Sabater ha reunit en la fase final 18 joves intèrprets d’arreu d’Espanya, en una jornada que per segon any consecutiu consolida la localitat com a capital de la flauta travessera.
Lucía Hermosilla, d’Úbeda (Jaén), va resultar guanyador de la categoria A, dirigida a estudiants de 2n a 4t d’ensenyances superiors i màster. Un premi dotat de 1.500€ i un flautí de la marca Yamaha, a més de la possibilitat de realitzar un concert com a solista amb la Unió Musical de Catadau.
Víctor García, de Terrassa (Barcelona), va aconseguir el primer premi de la categoria B, dirigida a intèrprets matriculats en 1r curs d’Ensenyances Superiors i els cursos 5é i 6é d’Ensenyances Professionals. Un premi valorat en 1.000€.
Pel que fa a la categoria C, dirigida a l’alumnat de 1r a 4t d’Ensenyances Professionals, Estrella Mira, de Madrid, va resultar guanyadora dels 750€.
Els accèsits també insistien en la gran oportunitat que ha significat la participació en este certamen.
Tots els guanyadors reberen a més material dels patrocinadors. Els guardons van ser decidits per un jurat professional compost per tres membres.
Este concurs ha estat organitzat per l’Ajuntament de Catadau amb la col·laboració de la Unió Musical de la localitat, la Fundació Sanganxa i Caixa Popular. Des del consistori, esperen poder celebrar moltes més edicions per seguir recolzant els joves intèrprets de flauta en la seua carrera musical.