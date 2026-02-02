La Generalitat i la Diputació de València reforcen la col·laboració per impulsar projectes socials estratègics

Elena Albalat i Vicente Mompó coordinen iniciatives conjuntes per millorar els serveis socials a la ciutadania
Les institucions aposten per la coordinació i optimització de recursos per a persones en situació de vulnerabilitat
La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, han mantingut una reunió per reforçar la col·laboració institucional i avançar en projectes socials estratègics amb iniciatives conjuntes en l’àmbit dels serveis socials.
Durant l’encontre, s’ha abordat la situació del centre d’enferms mentals de Bétera, s’han analitzat les principals línies d’actuació compartides i els reptes actuals del sistema de serveis socials, posant l’èmfasi en la millora de la coordinació entre administracions per garantir una atenció més eficient a les persones en situació de vulnerabilitat.
Albalat ha subratllat que “la cooperació entre institucions és clau per garantir uns serveis socials sòlids, accessibles i de qualitat a tot el territori valencià”, destacant la importància del treball conjunt amb les administracions provincials. També ha afegit que aquests trobades permeten alinear estratègies, evitar duplicitats i maximitzar l’impacte de les polítiques públiques destinades a les persones.
Per la seua banda, Mompó ha remarcat la necessitat de coordinar esforços entre administracions per reforçar els serveis socials als municipis de la província i garantir una atenció eficaç i pròxima a la ciutadania. També ha destacat la voluntat d’avançar en projectes conjunts i optimitzar els recursos per millorar les prestacions públiques.
El president de la Diputació ha conclòs que “la nostra responsabilitat és estar al costat de tots els municipis i facilitar la seua gestió diària, posant les polítiques de la Diputació al servei de totes les administracions i contribuint al benestar comú”.
Finalment, l’encontre ha servit per avaluar els projectes actius i analitzar el seu grau d’execució, amb l’objectiu de reforçar aquelles actuacions que estan donant millors resultats.