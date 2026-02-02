La Generalitat impulsa la recuperació de camins rurals i reforça el relleu generacional en el sector agrari

Més de 600 actuacion i 35 milions d’euros per restaurar infraestructures rurals malmeses per les pluges
Inversió de 29 milions d’euros per a joves i nous agricultors i reforç dels serveis d’atenció agrària de proximitat
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat el Camí Sec de Vall d’Alba juntament amb la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, on ha destacat la execució de 596 actuacions en camins rurals de tota la Comunitat Valenciana, amb 560 finalitzades i 24 en curs, aconseguint un 97,99 % d’execució i un 93,96 % de finalització.
A la província de Castelló, s’han programat 240 actuacions, de les quals 207 ja estan finalitzades, 21 en execució i 12 pròximes a iniciar-se, cobrint el 95 % dels camins compromesos. A més, s’han destinat 5 milions en ajudes directes als ajuntaments, superant les 600 intervencions en la xarxa de camins rurals.
A Vall d’Alba, s’han acondicionat 400 metres del Camí Sec amb aglomerat asfàltic en calent, millorant la seguretat viària, l’accés a explotacions agràries i la connexió amb cooperatives i punts de comercialització. A la comarca de la Plana Alta, s’ha actuat en 29 camins, dels quals 27 ja estan finalitzats.
La visita ha continuat a l’Oficina Comarcal Agrària (OCA) El Maestrat–Vall d’Alba, que presta servei a 16 municipis i gestiona ajudes i assessorament tècnic per al sector. En aquesta OCA s’han tramitat 45 sol·licituds de joves i nous agricultors, dins d’un total provincial de 177 sol·licituds, amb una inversió de 9,5 milions d’euros.
A tota la Comunitat Valenciana, la convocatòria per fomentar el relleu generacional i la sostenibilitat del sector ha rebut 677 sol·licituds, amb una inversió total de 29 milions d’euros. A més, la Conselleria realitzarà millores en les instal·lacions de l’OCA, incloent la renovació elèctrica i accions per millorar l’accessibilitat.
Miguel Barrachina ha destacat que aquestes actuacions formen part d’una estratègia per garantir infraestructures operatives i una administració pròxima i eficient. Per la seua part, Marta Barrachina ha subratllat que l’agricultura és tradició, identitat i pilar econòmic i que aquestes inversions representen un compromís conjunt del Consell i la Diputació de Castelló per impulsar el desenvolupament rural i l’economia provincial.