La UE detecta les primeres taronges d’Egipte amb residus i productes fitosanitaris prohibits

Residus per damunt del límit legal i substàncies prohibides
AVA-ASAJA alerta del risc per a la salut i denuncia competència deslleial
Amb la segona meitat de la campanya citrícola ja en marxa, la xarxa d’alerta ràpida de la Unió Europea per a aliments i pinsos (RASFF) ha detectat els primers lots de taronges procedents d’Egipte amb residus que superen el límit màxim permés (LMR) i amb matèries fitosanitàries prohibides per a la producció citrícola europea.
En concret, la Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha denunciat la interceptació a Itàlia de taronges egípcies amb 0,21 mg/kg de chlorpropham, un herbicida i regulador del creixement prohibit a la UE des de 2019, amb nivells que poden arribar a superar fins a 21 vegades la legislació comunitària.
AVA-ASAJA adverteix que no es tracta d’un cas aïllat, ja que en el que portem de 2026 els productes hortofructícoles d’Egipte acumulen set incompliments notificats pel RASFF. En 2025, Egipte va sumar 131 interceptacions, mentre que en 2024 va assolir el seu màxim històric amb 180 deteccions. En els últims cinc anys, el país ha registrat un total de 672 interceptacions als ports d’entrada de la UE.
Entre les substàncies actives detectades, totes elles prohibides per als agricultors europeus, destaquen el clorfenapir, phentoate, profenofos, diazinon, dimetoat, clorpirifos, flumetralin i el chlorpropham, segons les dades del RASFF.
Davant esta situació, el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmat que “Egipte incompleix reiteradament les normes de seguretat alimentària i posa en risc la salut dels consumidors europeus”. Per això, ha reclamat als operadors comercials, importadors i cadenes de distribució que prioritzen els cítrics cultivats a la Unió Europea, sotmesos a estàndards molt més exigents, si realment aposten per la seguretat alimentària, la sostenibilitat i la responsabilitat social.
Així mateix, Aguado ha instat els consumidors a comprar cítrics de producció local, ja que “garantixen la màxima salut, qualitat i respecte pel medi ambient”, i ha advertit que abandonar el consum de taronges europees suposaria la desaparició dels citricultors i d’un patrimoni agrari irrepetible.
Finalment, el dirigent agrari ha assenyalat que “els enemics del camp estan a Brussel·les”, on es permeten importacions en condicions de competència deslleial, i ha reclamat que les institucions europees passen de les paraules als fets, aplicant controls i sancions efectives.
Interceptaciones de Egipto en los puertos de entrada de la UE:
|Año
|Interceptaciones en frutas y hortalizas
|Interceptaciones en naranjas
|Interceptaciones totales
|2021
|61
|38
|121
|2022
|46
|14
|105
|2023
|85
|34
|135
|2024
|86
|34
|180
|2025
|83
|26
|131
|2026(provisional)
|6
|1
|7