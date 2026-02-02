La XXIII Fira de Sant Blai ompli els carrers d’Albal de festa, gastronomia i tradició

La XXIII Fira de Sant Blai ha tornat a omplir els carrers d’Albal de tradició este cap de setmana. Amb la inauguració de la fira, la localitat dona el tret d’eixida a les seues Festes Patronals en honor a Sant Blai.
La inauguració va comptar amb la participació de nombroses autoritats polítiques, així com de les associacions culturals i festives locals.
Teixit associatiu i comercial es donaren la mà durant la jornada, donant-se a conéixer no només entre els veïns i veïnes sinó també entre els visitants.
Sens dubte, la fira es converteix en un aparador clau per al comerç local, donant-li vida i fent poble.
Dissabte 7 de febrer, el Grup de Danses La Murta realitzarà la dansà de Sant Blai des de la Torre Mora, avantsala de la Romeria i les paelles que clausuren les festes diumenge