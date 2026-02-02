Metrovalencia implantarà un nou sistema d’informació al viatger en temps real a partir de 2028

SiIV_360º oferirà informació actualitzada des de qualsevol dispositiu o canal
Millora de la qualitat del servei i centralització de les dades en temps real
Metrovalencia està treballant en la implantació del nou Sistema d’Informació al Viatger i Gestor de Continguts, denominat SiIV_360º, que permetrà oferir informació en temps real sobre el servei de transport des de qualsevol dispositiu o canal: teleindicadors, cartelleria digital, web, app i altres suports.
Aquesta iniciativa, inclosa en el Pla d’Actuació de FGV 2026-2030, compta amb un pressupost superior a 2,4 milions d’euros (IVA inclòs) i es preveu que estiga completament implantada al llarg de 2028.
Renovació i centralització dels sistemes d’informació
Paral·lelament, es procedirà a la renovació, ampliació i instal·lació de nous teleindicadors, cartelleria digital i altres suports situats en estacions, parades i unitats mòbils. El sistema es gestionarà des dels Punts de Comandament de València Sud i La Marina, centralitzant informació de:
- Teleindicadors i megafonia
- Interfonia i CCTV
- Cartelleria digital i equips mòbils
- Xarxes socials i aplicacions web
Això permetrà una gestió més àgil i eficient de la informació, millorant la qualitat del servei i responent a les necessitats dels usuaris de metro i tramvia.
Avantatges del SiIV_360º
El contracte inclou la integració dels sistemes actuals en una única plataforma, la realització d’una auditoria prèvia i inventari dels equips existents, i la definició d’un pla de formació per al personal implicat. A més, el manteniment del sistema està previst durant 10 anys, garantint la continuïtat i actualització constant de la informació