Pérez Llorca demana zona catastròfica després del temporal Harry

La Generalitat demana actuacions urgents per protegir edificacions i activar ajudes als municipis afectats
El president defensa la Llei de Costes autonòmica i reclama el mateix tracte que altres comunitats en la gestió del litoral
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell ha sol·licitat al Govern d’Espanya la declaració de zona catastròfica per a tots els municipis afectats pel temporal Harry, alhora que ha urgit transferir a la Comunitat Valenciana les competències en la gestió del litoral.
Així ho ha assenyalat després d’una reunió amb el vicepresident 3r i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, i amb associacions de afectats pels deslindes de costes a la Comunitat Valenciana, a qui ha ratificat el suport del Consell “en la seua lluita per evitar una injustícia arbitrària” i ha qualificat com un atac a la seguretat jurídica.
Durant l’encontre han participat representants de SOS Mediterrània, de l’Associació de Platja Deveses-Basot, de la defensa de les platges del nord de Dénia, així com de SOS Tabernes i de diverses associacions de Sagunt, Cabanes, Nules i Platges de Nules.
El president ha recordat que el temporal va afectar platges, passejos marítims i nombroses vivendes, i per això el Govern valencià ha sol·licitat la declaració de zona catastròfica per activar ajudes específiques i protegir edificacions de primera línia. A més, ha denunciat que el 70% dels projectes de protecció i regeneració del litoral pendents des de 2015 no s’han executat, malgrat ser competència de l’Estat.
“La inacció de l’Administració ha generat un problema a tota la primera línia de cases, i no és just que després de tants anys sense intervenir, ara la solució siga demolir-les”, ha subratllat Pérez Llorca, advocant per preservar el medi ambient i la regeneració de costes.
Del total de trams afectats per regressió costanera a Espanya, dos estan a la Comunitat Valenciana: Castelló-Sagunt i València-Dénia. El president ha reclamat una solució correcta, que es preserve la seguretat de les persones i que hi haja un tracte just amb la Comunitat Valenciana.
Durant la intervenció, Pérez Llorca ha defensat la Llei de Protecció i Ordenació de la Costa valenciana, destinada a protegir i gestionar el litoral dins les competències autonòmiques, i ha apostat pel diàleg amb l’Estat per a la seua aprovació i millores.
El president també ha criticat que el Govern no haja convocat la Comissió Mixta Bilateral, necessària per impulsar la transferència de competències del litoral sol·licitada al juny de 2025, tot recordant que en només sis mesos el Govern ha delegat competències al País Basc i exigint el mateix tracte per a la Comunitat Valenciana.