Agricultura programa 147 accions formatives en bones pràctiques agràries per a més de 5.000 alumnes

La Conselleria d’Agricultura impulsa més de 1.500 hores de formació per millorar la sostenibilitat i la competitivitat del sector
El Pla Formatiu i el Pla d’Experimentació 2026 arriben a agricultors i ramaders de tota la Comunitat Valenciana
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha programat per a 2026 un total de 147 accions formatives en bones pràctiques agràries, dirigides a més de 5.000 agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana, dins del Pla Formatiu i el Pla d’Experimentació presentats recentment.
Estos plans contemplen més de 1.500 hores de formació i tenen com a objectiu acostar al sector agrari els últims avanços tecnològics, d’investigació i de gestió sostenible, millorant així la seua competitivitat i professionalització.
La presentació ha tingut lloc a la Estació Experimental d’Elx, en una jornada celebrada per primera vegada amb la finalitat de donar a conéixer estes iniciatives al sector i recollir les seues inquietuds i necessitats formatives. L’acte ha estat presidit pel director general de la Política Agrària Comuna (PAC), Ángel Marhuenda.
El Pla Formatiu 2026 inclou 147 accions formatives centrades en la millora de les competències professionals i en l’aplicació de bones pràctiques agràries, amb continguts adaptats a la realitat del camp valencià.
Per la seua banda, el Pla d’Experimentació preveu activitats a les quatre Estacions Experimentals Agràries de la Comunitat Valenciana: Carcaixent, Elx, Vila-real i Llutxent. Estes instal·lacions, dependents del Servei de Transferència de Tecnologia, desenvolupen tasques d’experimentació, suport a la investigació agrària, transferència de coneixement, formació contínua i assessorament tècnic al sector.
Marhuenda ha destacat que “estos plans responen a una aposta clara per una formació pràctica i útil, alineada amb les necessitats reals del sector agrari i ramader”, i orientada a millorar la seua sostenibilitat i competitivitat.
A més, ha subratllat la importància de facilitar l’accés del sector als avanços i recomanacions de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), la investigació aplicada del qual permet traslladar solucions reals i eficaces al camp valencià.
En conclusió, la Conselleria reforça amb estes accions el seu compromís amb la modernització, la innovació i el futur de l’agricultura i la ramaderia mediterrànies.