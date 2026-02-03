Alcàsser, Sedaví, Almussafes, Beniparrell i Lloc Nou comparteixen experiències després dels efectes de la DANA

Alcàsser i cinc municipis coordinen actuacions per reforçar la seguretat davant fenòmens extrems després de la DANA
El pla EDIL-DANA compta amb més de 6 milions d’euros de fons europeus per a actuacions estructurals i preventives
El Ajuntament d’Alcàsser ha acollit una reunió de treball amb els municipis de Sedaví, Almussafes, Beniparrell i Lloc Nou de la Corona per coordinar actuacions concretes després dels episodis de pluja intensa de la DANA i avançar en l’elaboració del pla EDIL-DANA.
Durant l’encontre, els municipis van posar en comú les seues experiències, definir una metodologia de treball conjunta i establir prioritats per reduir vulnerabilitats i millorar la seguretat davant futurs fenòmens meteorològics extrems. La coordinació intermunicipal es planteja com una eina clau per optimitzar recursos i executar actuacions amb una visió supramunicipal.
Alcàsser va presentar el projecte de defensa ribereña del barranc i la creació d’un parc inundable, combinant protecció hidràulica i espai públic resilient, amb l’objectiu de incrementar la seguretat i minimitzar riscos d’inundació.
La unitat funcional vinculada al pla EDIL-DANA compta amb una inversió total de 6.315.789,47 euros, dels quals 6 milions provenen de fons europeus FEDER, destinats a impulsar actuacions estructurals i preventives per avançar cap a un territori més segur, preparat i resilient.