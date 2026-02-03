Alzira celebra la Candelària entre tradició, llum i solemnitat

Alzira celebra la Candelària amb processó, cor i focs artificials, combinant tradició i solemnitat
La festivitat reforça la identitat cultural i el patrimoni immaterial del municipi davant veïns i visitants
La ciutat d’Alzira va viure un any més la celebració de la festivitat de la Candelària, una cita arrelada a la tradició religiosa i cultural del municipi que va reunir veïns i visitants al voltant d’un acte carregat de simbolisme.
La jornada va començar amb una processó pels carrers del centre, en la qual els fidels van acompanyar la imatge en un ambient de recolliment i devoció.
A l’arribada a l’entrada de l’església, l’acte va prendre un ambient més festiu amb l’encesa de focs artificials, que van omplir el cel de llum i so, anunciant un dels moments més esperats de la vesprada.
Tot seguit, va continuar l’acte a l’interior de l’església de Santa Caterina, punt central de la festivitat. La cerimònia va estar acompanyada pel cor, que amb els seus cants va aportar una atmosfera especial i solemne, reforçant el caràcter espiritual de la Candelària.
Amb esta celebració, Alzira torna a demostrar la importància de conservar i transmetre les tradicions, mantenint viu un patrimoni immaterial que forma part de la identitat col·lectiva del poble.