En llibertat provisional la propietària d’una guarderia d’Algemesí acusada de maltractament infantil

El jutjat li imposa mesures cautelars i li prohibix treballar amb menors mentre continua la investigació
La guarderia ha sigut clausurada i les famílies preparen denúncies amb les gravacions aportades pels treballadors
La propietària d’una guarderia d’Algemesí (València) ha quedat en llibertat provisional després d’haver sigut detinguda per un presumpte delicte de maltractament a menors. La dona, de 55 anys, està acusada de maltractar xiquets i xiquetes d’entre 9 mesos i 3 anys que estaven sota la seua responsabilitat.
Segons ha informat la Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona (UFAM) de la Policia Nacional, la detinguda hauria zarandejat, vexat, colpejat i tancat menors en habitacions sense vigilància. Els propis treballadors del centre van denunciar els fets i van gravar imatges que han servit com a proves en la investigació policial. Les famílies dels menors afectats ja han sol·licitat estes gravacions per a presentar denúncies.
La dona està investigada per un delicte de maltractaments habituals, així com per un delicte continuat de vexacions i tracte degradant cap als menors del centre.
El jutjat ha acordat mesures cautelars contra l’acusada, entre les quals destaquen la prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb els menors, la prohibició d’entrar a la guarderia i la inhabilitació per a treballar en activitats relacionades amb menors mentre dure el procediment judicial. A més, s’ha encomanat a la UFAM la protecció dels menors presumptament maltractats.
La guarderia ha sigut clausurada i ha tancat els seus perfils en xarxes socials. Per la seua banda, la Conselleria d’Educació ha indicat que la inspecció educativa, en coordinació amb l’Ajuntament d’Algemesí, està treballant per garantir el servei educatiu i donar suport a les famílies afectades.