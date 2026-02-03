La Comunitat Valenciana supera els 16.000 milions d’euros en despesa turística per primer cop

La Comunitat Valenciana supera els 16.000 milions d’euros en despesa turística internacional, rècord històric
12,42 milions de turistes visiten la regió el 2025 amb un gast mitjà per persona de 1.292 euros
La Comunitat Valenciana ha registrat una despesa turística internacional de 16.045 milions d’euros en 2025, un increment del 6,09 % respecte a 2024, superant per primera vegada la barrera dels 16.000 milions.
Segons les dades de l’INE (Frontur i Egatur), 12,42 milions de turistes internacionals van visitar la Comunitat Valenciana el passat any, la xifra més alta de la sèrie històrica, amb un creixement del 4,26 % interanual.
El gast mitjà per turista es situa en 1.292 euros, el més alt registrat fins ara, mentre que el gast mitjà diari augmenta un 5,31 %, fins als 139 euros.
La consellera de Turisme, Marián Cano, ha destacat que “hem aconseguit tancar l’any complint les previsions, tant en arribades com en ingressos, situant la Comunitat Valenciana davant el millor registre en turisme internacional”. Cano ha afegit que aquestes xifres consoliden la Comunitat Valenciana com un destinació cada vegada més competitiva i atractiva.
En concret, durant el mes de desembre de 2025, es van registrar 704.494 turistes internacionals, un increment del 5,63 % respecte a desembre de 2024, amb una despesa total de 923 milions d’euros, un 8,77 % més, el millor registre històric per a aquest mes. El gast mitjà per turista va ser de 1.310 euros, i el gast mitjà diari va arribar als 125 euros, un augment del 12,23 % interanual.
Aquestes xifres posen de relleu la fortalesa i recuperació del sector turístic de la Comunitat Valenciana, així com el seu potencial de creixement en mercats internacionals.