La Generalitat amplia el control de la població de senglars amb noves rutes i 14 zones de captura

La Generalitat estableix 14 zones prioritàries i 16 noves rutes per controlar la població de senglars i prevenir riscos sanitaris i econòmics
El pla inclou gàbies homologades, ajudes als caçadors i serveis logístics per garantir la retirada i destrucció dels exemplars
La Generalitat ha desplegat 16 noves rutes de recollida de senglars i ha definit 14 zones prioritàries per a la instal·lació de gàbies dins del pla de control de la sobrepoblació de l’espècie, amb l’objectiu de prevenir riscos sanitaris, econòmics i ambientals, especialment davant l’amenaça de la pesta porcina africana.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes mesures urgents i coordinades, amb un pressupost de 6 milions d’euros, permeten actuar de manera eficaç a tota la Comunitat Valenciana.
Fins ara, durant les primeres setmanes del pla, s’han retirat 384 senglars en tota la Comunitat. El dispositiu inclou:
- Foment de la caça, amb ajudes de 40 euros per cada exemplar retirat dels cotos.
- Servei de control de fauna i unitat logística per a la recollida i destrucció dels cadàvers.
- 85 punts de recollida repartits per Castelló, València i Alacant, reforçats amb un servei extra els diumenges.
La segona fase del pla contempla gàbies homologades en zones on la caça no és suficient, després d’un període de fototrampeig de dues setmanes per avaluar la presència i densitat dels animals. La gestió de les gàbies recau en l’empresa pública VAERSA.
Les 14 zones prioritàries afecten un total de 155 municipis, entre els quals destaquen:
- Baix Maestrat: Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaròs.
- La Plana: Almassora, Benicàssim, Burriana, Castelló de la Plana, Vila-real…
- L’Horta: València, Alaquàs, Alfafar, Paterna, Torrent…
- La Ribera: Alzira, Cullera, Sueca…
- La Safor: Gandia, Oliva, Miramar…
- Marina Alta i Marina Baixa: Dénia, Xàbia, Benidorm, Altea…
- Parc Natural del Fondo: Crevillent i Elx.
Segons Martínez Mus, aquestes mesures garanteixen una gestió adequada dels exemplars caçats, faciliten la labor dels caçadors i reforcen la prevenció sanitària en tota la Comunitat Valenciana.