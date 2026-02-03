La Guardia Civil desarticula un grup criminal especialitzat en robatoris a establiments d’Alacant i València

La Guardia Civil deté sis membres d’un grup criminal especialitzat en robatoris a locals d’Alacant i València
Els implicats s’enfronten a múltiples delictes, incloent robatoris, vehicle sostret i pertinença a organització criminal
La Guardia Civil, dins de l’Operació Cajetillax, ha detingut sis homes d’entre 22 i 33 anys, tots amb numerosos antecedents, com a presumptes autors d’una sèrie de robatoris amb força en establiments de les províncies d’Alacant i València.
Els delinqüents es centraven en:
- Locals d’hostaleria
- Estacions de servei
- Estancs, d’on sostreien diners en efectiu i productes de tabac, que després distribuïen en altres establiments.
El grup planificava els robatoris estacionant els vehicles en zones ocultes i accedint a peu als locals, normalment mitjançant butrons o trencament de portes i finestres.
Un moment clau de la investigació va ser el 12 de gener, quan la patrulla del Puesto de Sax va sorprendre tres membres in fraganti a Salinas, en una estació de servei, recuperant tabac valorat en 3.500 euros i un vehicle sostret a El Saler. Dies després, es van detenir els altres tres implicats.
El grup tenia una distribució clara de rols, amb un líder encarregat dels vehicles i la resta participant segons la seva disponibilitat i la ubicació dels objectius. La majoria residien a Caudete (Albacete) i alguns a Ontinyent (València).
L’operació ha permès aclarir robatoris a:
- Alacant: Villena, Salinas, Banyeres de Mariola, Cocentaina, Castalla
- València: El Saler, Catarroja, Alfafar
Als detinguts se’ls imputen:
- 16 delictes contra el patrimoni
- 1 delicte de pertinença a organització criminal
- 1 delicte de robatori o hurto de vehicle
- 1 delicte d’atemptat a agent de l’autoritat
- 1 delicte d’apropiació indeguda
Tots han estat posats a disposició judicial i queden en llibertat amb mesures cautelars a l’espera de judici.