LA UNIÓ alerta de la detecció del virus de la clorosis groga en cítrics de la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ alerta del risc de dispersió del virus de la clorosis groga en cítrics de la Comunitat Valenciana

L’organització reclama informació i mesures preventives per protegir el sector citrícola estratègic

LA UNIÓ Llauradora ha alertat sobre la presència del virus de la clorosis nervial groga en cítrics de la Comunitat Valenciana i ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura informació sobre la seva detecció i les mesures de vigilància fitosanitària previstes.

El virus ja va ser detectat al setembre passat a Catalunya, en una llimera d’un hort i un exemplar urbà, i la seua presència evidencia el risc real de dispersió territorial a Espanya, especialment a través del moviment de material vegetal i la presència de cítrics ornamentals.

La clorosis nervial groga afecta principalment llimera, llima i taronger amarg, amb símptomes que poden confondre’s amb mancances nutricionals, i pot afectar el vigor dels arbres, la producció i la qualitat del fruit, la qual cosa fa fonamental la detecció precoç i el seguiment sistemàtic.

Segons LA UNIÓ, el sector citrícola de la Comunitat Valenciana és estratègic des de l’òptica econòmica, social i territorial, i per això cal actuar amb anticipació davant qualsevol risc fitosanitari emergent. L’organització ha demanat informació detallada sobre:

  • Espècies cítriques afectades i abast territorial.
  • Actuacions de vigilància, prospecció i seguiment previstes o en curs.
  • Mesures fitosanitàries preventives, de contenció o d’erradicació.
  • Línies d’ajudes o compensacions per a productors afectats, incloent arrancades obligatòries, reposició vegetal o limitacions productives.

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha subratllat que “una vegada més es constata que els controls en frontera són totalment insuficients en les importacions i al final acabarà pagant la factura el sector”.

