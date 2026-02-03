Multitudinària celebració de Sant Blai a Torrent: porrat i Fira del Xocolate omplin els carrers de vida

Torrent celebra Sant Blai amb porrat, Fira del Xocolate i milers de veïns i visitants al centre de la ciutat
Les autoritats valencianes acompanyen els actes tradicionals, religiosos i gastronòmics, culminant amb la processó i l’espectacle pirotècnic
Torrent ha celebrat una de les seues festivitats més arrelades i estimades, Sant Blai. Una jornada marcada per la tradició, la gastronomia i la participació veïnal. El tradicional porrat de Sant Blai i la III Fira del Xocolate han omplit els carrers del centre de la ciutat d’ambient festiu, atraient milers de veïns i visitants.
La celebració ha comptat amb una destacada visita institucional, encapçalada pel president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la vicepresidenta primera, Susana Camarero; i la consellera d’Educació, Carmen Orti, que han acompanyat l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, durant el recorregut pel porrat i la Fira del Xocolate. També han estat presents els diputats José María Llanos i Ana Bellver, així com altres representants polítics i membres de l’equip de govern municipal.
Durant el passeig pels diferents estands, les autoritats han conegut la riquesa gastronòmica local, amb especial protagonisme dels gaiatos de Sant Blai, que cada any es reinventen, així com la variada oferta de la Fira del Xocolate, consolidada com un dels principals atractius de les festes.
La jornada del dia de Sant Blai inclou els tradicionals actes religiosos, amb la benedicció dels gaiatos a les parròquies de la ciutat, la unció de la gola amb l’oli beneït a l’Ermita i la venda dels populars santblaiets, elaborats de manera artesanal per la Confraria de Sant Blai. A mitjan matí, desfilen els clavaris i clavariesses infantils, vestits de negre i acompanyats de dolçaina i tabal.
La programació culmina amb la solemne processó en honor al patró, el recitat del vers a Sant Blai i un espectacle pirotècnic.