Sessió del Consell Consultiu dels Ecosistemes Fluvials de la Ribera

El Consell Consultiu defineix sis línies d’acció prioritàries per a la conservació dels ecosistemes fluvials de la Ribera
El projecte “Canya a la canya” avança en la creació d’un corredor verd de 75 quilòmetres al Xúquer
El Consell Consultiu per a la Promoció i Conservació dels Ecosistemes Fluvials de la Ribera va celebrar el passat 29 de gener una sessió ordinària a la seu del Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
Aquest òrgan consultiu, creat en el marc del projecte “Canya a la canya”, impulsat pel Consorci de la Ribera i la Fundació Limne, té com a objectiu reforçar la coordinació, la participació i la definició d’estratègies per a la promoció i conservació dels ecosistemes fluvials de la Ribera del Xúquer.
Durant la sessió, es van analitzar, prioritzar i definir les línies d’acció definitives, estructurades en sis blocs temàtics prioritaris:
- Prevenció d’inundacions
- Cabals ecològics i estat de les masses d’aigua
- Gestió, conservació, restauració i manteniment
- Educació ambiental, sensibilització i implicació ciutadana
- Custòdia fluvial
- Gestió del turisme
A més, es van establir els pròxims passos de treball del Consell Consultiu per a avançar en una gestió més coordinada i eficient dels ecosistemes fluvials del territori.
En el marc del projecte “Canya a la canya”, actualment en execució als municipis de la Ribera, s’està avançant en la creació d’un corredor verd de 75 quilòmetres, amb l’objectiu de millorar la connectivitat ecològica i la conservació dels rius.
El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Amb la celebració d’aquesta sessió, el Consorci de la Ribera i la Fundació Limne reafirmen el seu compromís amb la gestió sostenible i la protecció dels ecosistemes fluvials, consolidant el Consell Consultiu com un espai clau de participació i assessorament ambiental al territori.