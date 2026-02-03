Sueca exercix com a Seu Diocesana 39 anys després

La ciutat dona el tret d’eixida als actes de la Diocesana 2026 amb una recepció institucional i la presentació del cartell oficial
Més de 3.000 persones participaran en les principals cites de Setmana Santa, 39 anys després de l’última capitalitat
Sueca ha iniciat este cap de setmana els actes commemoratius com a Seu Diocesana de la Diòcesi de València en 2026 i capital provincial de la Setmana Santa, un fet que no es produïa des de fa 39 anys.
El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit el primer acte oficial del calendari previst, amb una recepció institucional a la qual han assistit més d’un centenar de persones, entre elles l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, la regidora de Setmana Santa i Actes Religiosos, Carolina Torres, així com representants de les juntes de germandats i confraries dels municipis que conformen la Diòcesi de València.
Entre les autoritats presents es trobaven també el president de la Junta Diocesana de Germandats i Confraries de l’Arxidiòcesi de València, Salvador Navarro, el secretari Vicente Sanmartín, el consiliari Alejandro Navarro i el president de la Junta Major de Confraries de Sueca, Àlex Quilis. L’acte va començar amb un minut de silenci en memòria d’Àlex, el xiquet suecà assassinat la setmana passada.
En el torn de paraula, l’alcalde Julián Sáez va expressar la seua satisfacció perquè Sueca aculla este esdeveniment, destacant que suposa “un honor, però també un repte i una responsabilitat que assumim amb molta il·lusió”. Així mateix, va assenyalar que este acte servix per a marcar el full de ruta de les pròximes setmanes, prèvies a les dos grans cites que viurà la ciutat: la 43a Exposició Diocesana de Setmana Santa i la 37a Processó Diocesana, en la qual s’espera la participació de més de 3.000 persones.
Per la seua banda, la regidora Carolina Torres va subratllar la voluntat de Sueca “d’obrir les portes de bat a bat a totes les poblacions participants perquè se senten com a casa” durant els actes de la Diocesana 2026.
Durant la jornada va tindre lloc també la presentació oficial del cartell anunciador, obra de l’artista suecana Laura Granell. L’acte va concloure amb una visita cultural pel municipi i un dinar de germanor, on els assistents van degustar paella valenciana. Posteriorment, es va celebrar una assemblea de coordinació al col·legi Nostra Senyora de Fàtima per a l’organització dels actes relacionats amb la capitalitat de Sueca com a Seu Diocesana.