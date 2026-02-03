Susana Camarero destaca que la Comunitat Valenciana registra la xifra d’atur més baixa en un mes de gener des de 2007

La Comunitat Valenciana encadena huit mesos per davall de les 300.000 persones desocupades i lidera la baixada anual de l’atur juvenil
L’afiliació a la Seguretat Social marca un rècord històric en gener i creixen els contractes indefinits i el treball autònom
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha valorat positivament les dades de l’atur registrat del mes de gener, que confirmen que la Comunitat Valenciana manté, per huité mes consecutiu, menys de 300.000 persones desocupades.
Tot i que en gener l’atur ha augmentat en 1.788 persones (+0,62 %), Camarero ha subratllat que es tracta d’un increment estacional i previsible per la finalització de la campanya de Nadal, i sensiblement inferior a la mitjana nacional (+1,26 %). En este sentit, ha remarcat que el gener de 2026 registra la xifra de persones desocupades més baixa d’un mes de gener des de 2007.
En termes interanuals, la Comunitat Valenciana compta amb 26.850 persones aturades menys que fa un any, la qual cosa suposa una reducció del 8,4 %, i la situa com la segona comunitat autònoma amb major descens anual de l’atur, només per darrere d’Andalusia.
La vicepresidenta primera ha destacat també el descens del paro juvenil, amb 2.167 joves menors de 25 anys menys en situació de desocupació, un -11,12 %, quasi tres vegades superior a la mitjana nacional. “Quasi un de cada tres joves que ixen de l’atur a Espanya ho fan a la Comunitat Valenciana”, ha afirmat.
Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Camarero ha ressaltat que la Comunitat Valenciana ha aconseguit en gener 2.230.708 persones afiliades, la millor xifra històrica en un mes de gener. En l’últim any, l’afiliació ha augmentat en 78.188 persones (+3,63 %), més d’un punt per damunt de la mitjana nacional, liderant per cinqué mes consecutiu el creixement percentual anual a Espanya.
A més, la Comunitat Valenciana lidera per segon mes consecutiu el creixement anual de contractes indefinits, amb un +4,8 %, enfront del -4,7 % de la mitjana nacional.
Quant al treball autònom, la consellera ha posat en valor que la Comunitat Valenciana registra 387.206 persones autònomes, amb un increment interanual de 12.090 afiliacions (+3,22 %), quasi triplicant el creixement estatal. Es tracta, a més, del major augment percentual d’autònoms en un mes de gener des de 2008.
També ha destacat l’evolució positiva de l’atur femení, amb 15.016 dones desocupades menys (-7,7 %), així com el descens de l’atur en tots els sectors, especialment en la indústria, on la Comunitat Valenciana lidera la reducció anual.
Finalment, Camarero ha recordat que el Consell reforça les polítiques actives d’ocupació, especialment dirigides a joves, col·lectius vulnerables i persones amb discapacitat, amb ajudes a la contractació indefinida de fins a 25.000 euros, amb l’objectiu de consolidar un ocupació estable, inclusiva i de qualitat a la Comunitat Valenciana.