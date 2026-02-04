29 equips de la Comunitat Valenciana participen aquest diumenge a Sueca en la Lliga de Futbol Inclusiu

29 equips participen a la primera jornada de la Lliga de Futbol Inclusiu a Sueca
L’esport com a eina d’integració, diversió i cohesió social
L’Estadi Municipal Antonio Puchades de Sueca acollirà aquest diumenge, 8 de febrer, la primera jornada de la Lliga de Futbol Inclusiu Inserta Empleo, un esdeveniment impulsat pel Proyecto Unión Deporte e Inclusión amb el patrocini d’Inserta Empleo de la Fundació ONCE, i la col·laboració de SPORTSA, la Fundació SASM, el Club de Futbol Promeses Sueca i l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir a les persones amb diversitat funcional la possibilitat de competir en una lliga regular de futbol, combinant esport, integració i recuperació social.
Participació i estructura de la competició
La jornada es desenvoluparà de 10 a 14 hores i comptarà amb 29 equips de futbol inclusiu de tota la Comunitat Valenciana, entre els quals hi ha Fundació SASM – CF Promeses Sueca, València CF i Vila-real CF. La competició es dividirà en quatre divisions per adaptar-se a les necessitats dels participants.
Declaracions institucionals
L’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez, ha destacat que l’esport és la millor eina per integrar persones, cohesionar i lluitar contra l’estigma social. Ha animat la ciutadania a acudir a l’estadi per gaudir de la jornada i del bon futbol inclusiu.
Per la seua part, el president del projecte Unión Deporte e Inclusión, José Luis López, ha mostrat la seua satisfacció per tornar a Sueca i ha agraït el suport de totes les entitats implicades, recordant que l’esport inclusiu busca sobre tot la diversió, l’aprenentatge i la cohesió social.
El director d’Inserta Empleo, Vicente Micó, ha destacat l’orgull de vincular el seu nom a una lliga que fomenta la diversitat i el treball en equip, mentre que Beatriz Font, del CF Promeses Sueca, ha convidat la ciutadania a assistir a l’esdeveniment per gaudir de emocions, somriures i esportivitat.
Finalment, el secretari administrador de la Fundació SASM, Vicente González, ha agraït la col·laboració de totes les institucions implicades per contribuir a una major integració de les persones amb discapacitat en la societat.