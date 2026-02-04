Generalitat i Bombers pel Món coordinats davant catàstrofes

La Generalitat i Bombers pel Món coordinin un equip operatiu propi per a emergències internacionals
El conveni permet una resposta professional i immediata davant catàstrofes i crisis humanitàries
La Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància ha signat un conveni amb l’ONG valenciana Bombers pel Món que permetrà comptar amb un equip propi de resposta davant emergències internacionals, establint per primera vegada un mecanisme operatiu estable per a rescats i actuacions humanitàries immediates.
La consellera Elena Albalat ha destacat que “salvar vides exigeix formació, experiència, coordinació i rigor”, i que aquesta col·laboració representa un salt qualitatiu respecte al model anterior, que es centrava principalment en el finançament de projectes externs. Ara, la Generalitat disposarà de capacitat operativa pròpia i permanent per actuar sobre el terreny en catàstrofes i crisi humanitàries.
El conveni permetrà que la intervenció siga segura, coordinada i alineada amb els estàndards internacionals, davant del creixement de catàstrofes naturals, emergències i crisis humanitàries complexes que exigeixen respostes ràpides i professionalitzades.
Bombers pel Món és una ONG valenciana dedicada a la ajuda humanitària, la formació en emergències i el rescat tant a Espanya com a altres països. Intervé en situacions com terratrèmols, inundacions, incendis forestals, huracans i conflictes, aportant equips de rescat, assistència sanitària i material, així com formació a personal local en primers auxilis, gestió d’emergències i intervenció en incendis. Fundada per bombers del Ajuntament de València, actualment inclou també personal sanitari i altres professionals i voluntaris d’emergències.