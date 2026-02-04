La Diputació aprova 57 nous projectes del Pla Obert en 13 comarques amb una inversió de 7,8 milions d’euros

El Pla Obert suma ja 926 actuacions en marxa i supera els 137 milions d’euros aprovats
Inversions municipals per a millorar infraestructures, serveis i qualitat de vida en tot el territori
La Diputació de València ha aprovat una nova resolució del Pla Obert d’Inversions que autoritza el finançament de 57 projectes municipals en 13 comarques, amb una inversió global de 7.805.114 euros.
Amb este últim decret, el programa provincial —dotat amb un pressupost total de 350 milions d’euros— aconseguix ja els 137 milions d’euros aprovats i suma un total de 926 actuacions en marxa arreu de la província.
Els municipis beneficiaris poden iniciar ja els processos de licitació i adjudicació per a executar les actuacions dins dels terminis previstos. Per comarques, la Vall d’Albaida concentra el major volum de projectes, amb actuacions a Bocairent, Fontanars dels Alforins, Aielo de Malferit, Benissoda, Albaida, Rugat, Montaverner, Carrícola, Benigànim i Sempere.
La seguixen el Rincón de Ademuz, amb projectes a Vallanca, Ademuz i Casas Bajas, i l’Horta Nord, amb intervencions al Puig, Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell i Puçol.
La resolució inclou també inversions a la Costera, la Serrania, la Canal de Navarrés, el Camp de Túria, l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Safor, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i el Camp de Morvedre, ampliant l’abast territorial del Pla Obert.
Principals actuacions aprovades
Entre les actuacions més destacades figuren:
- Renovació d’infraestructures hidràuliques a Bonrepòs i Mirambell (918.729 €).
- Construcció d’un gimnàs i reforma de la piscina i de l’àrea de jocs infantils del poliesportiu de Navarrés (650.000 €).
- Rehabilitació de la piscina municipal de Benifairó de les Valls (533.584 €).
- Millora del proveïment d’aigua potable a Yátova (397.819 €).
- Construcció d’una nau d’aparcament de vehicles a Domeño (389.345 €).
- Renovació de la piscina infantil i zona de platja a Benigànim (374.837 €).
- Reforma integral dels vestuaris del camp de futbol de Santa Ana d’Albal (348.369 €).
- Adequació d’una zona verda a Bocairent (318.000 €).
Un pla flexible i centrat en les necessitats locals
La vicepresidenta primera i responsable de Cooperació Municipal, Natàlia Enguix, ha destacat que el nou decret reforça el caràcter obert, àgil i flexible del Pla Obert, que permet als ajuntaments decidir lliurement en què invertir els seus recursos, sense esperar convocatòries ni ajustar-se a línies tancades.
Enguix ha remarcat que les noves inversions se centren en projectes amb un impacte directe en la vida quotidiana, com la renovació de xarxes d’aigua, la millora de parcs infantils, instal·lacions esportives o actuacions d’accessibilitat. “No hi ha projectes xicotets, perquè totes les actuacions són vitals per als municipis i els seus veïns”, ha subratllat.
Per la seua banda, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assegurat que el Pla Obert és “la millor mostra que la Diputació està al servici dels municipis, especialment dels més xicotets”. Segons Mompó, el programa permet vertebrar el territori des de la confiança als ajuntaments, eliminant traves administratives i garantint que tota la ciutadania tinga accés a infraestructures dignes i de qualitat, visca on visca.