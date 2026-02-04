La Generalitat denuncia que més de la meitat del Pla de Rodalia no es va completar al 2025

La Generalitat alerta que només s’ha executat el 38 % del Pla de Rodalia previst pel Govern central
Infraestructures clau pendents i trens obsolets afecten la qualitat del servei ferroviari
La Generalitat Valenciana ha denunciat que, en finalitzar l’any 2025, més de la meitat de les actuacions previstes en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana no s’han executat, ja que només s’ha completat el 38 % de les obres programades pel Govern central.
Així ho ha manifestat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, després de la reunió mantinguda amb la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana, en la qual ambdues parts han coincidit a reclamar l’execució de les obres pendents i a exigir l’elaboració d’un nou pla de Rodalia que marque les actuacions dels pròxims anys.
El conseller ha recordat que el pla, presentat en 2017 amb una inversió prevista de 1.436 milions d’euros, tenia com a objectiu modernitzar, ampliar i millorar la xarxa ferroviària, però ha denunciat que el Govern central no ha complit ni els terminis ni els objectius fixats.
Infraestructures pendents i material obsolet
Martínez Mus ha assenyalat que continuen pendents actuacions clau, com ara:
- la duplicació de la línia C1 entre Cullera i Gandia;
- la duplicació i electrificació de la C3 (València–Xirivella–Aldaia–Buñol–Utiel);
- la duplicació de la C6 entre Castelló de la Plana i Vinaròs;
- i la millora de la línia C3 entre Alacant i Sant Vicent del Raspeig, així com la connexió ferroviària amb l’aeroport d’Alacant-Elx, una reivindicació històrica.
A tot això se suma la manca total de nou material rodant, malgrat que estava prevista la incorporació de més de 50 trens, i la presència de unitats clarament obsoletes que necessiten ser substituïdes.
Impacte en el servei
Segons ha denunciat el conseller, este incompliment ha tingut un impacte directe en la qualitat del servei, amb problemes recurrents de puntualitat, avaries i falta de fiabilitat, fet que ha provocat una pèrdua de confiança per part de les persones usuàries.
Martínez Mus ha posat especial èmfasi en la situació de la línia C3, que es troba en una situació de col·lapse, i ha indicat que la Generalitat ha sol·licitat al Govern central mesures urgents, com el reforç del transport metropolità i la recuperació de les infraestructures afectades per les riuades de 2024.
Finalment, el vicepresident ha reiterat que la Generalitat ha reclamat de manera constant al Govern d’Espanya el compliment efectiu del Pla de Rodalia i la finalització de les obres de reconstrucció pendents, amb l’objectiu de garantir un servei ferroviari digne, modern i fiable per a la ciutadania de la Comunitat Valenciana.