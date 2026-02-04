La Policia Local d’Alzira reforça la seua flota amb dos noves motocicletes

Alzira incorpora dos motocicletes per millorar la mobilitat i els temps de resposta policials
Les noves Yamaha XMAX reforcen la presència i l’eficàcia de la Policia Local als barris
Alzira, 28 de gener de 2026. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Seguretat, ha presentat este matí dos noves motocicletes que s’incorporen a la flota de la Policia Local, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’eficàcia del servei policial als diferents barris de la ciutat.
L’acte ha comptat amb la presència del regidor de Seguretat, Enrique Montalvá, qui ha destacat la importància d’esta adquisició per a reforçar els recursos materials del cos policial. Les noves motocicletes permetran una major agilitat en els desplaçaments i una reducció dels temps de resposta, especialment en el nucli urbà, en zones amb alta densitat de trànsit o en espais de difícil accés per a vehicles de major grandària.
Els nous vehicles són dos motocicletes Yamaha Maxi Scooter de 300 cc, model XMAX, reconegudes pel seu caràcter esportiu, dinamisme, qualitat i confort, qualitats que faciliten el treball diari dels agents.
Esta actuació s’emmarca dins del compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb la modernització dels serveis públics i la millora contínua de les condicions de treball de la Policia Local, amb la finalitat d’oferir una resposta més ràpida i eficient a les necessitats de la ciutadania.
Amb la incorporació d’estos nous vehicles, es reforça la capacitat operativa del cos policial i es contribuïx a garantir una major seguretat i proximitat en el dia a dia dels veïns i veïnes d’Alzira.