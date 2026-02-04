Les associacions de víctimes de la DANA reclamen a la Generalitat Valenciana que assumisca les indemnitzacions

Associacions de víctimes de la DANA reclamen a la Generalitat que indemnitze els familiars
Critiquen la comparació amb l’accident ferroviari i consideren inacceptable la gestió institucional
Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 i l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O reclamem públicament a la Generalitat Valenciana que assumisca la seua responsabilitat i indemnitze els familiars de les víctimes mortals.
Les associacions consideren especialment greu i indignant que, des de l’àmbit institucional, s’haja pretés comparar les víctimes mortals de la DANA amb les víctimes d’un accident ferroviari. Des del respecte absolut, la solidaritat i el dolor compartit amb les víctimes i familiars d’un accident de tren, afirmem amb rotunditat que no es pot ni s’ha de comparar un accident amb la gestió criminal d’una emergència, amb informació disponible i decisions que no es van prendre.
Les associacions assenyalen que les víctimes mortals han rebut la mateixa indemnització pública per part de l’Estat en els dos casos. Expliquen que, en l’accident ferroviari, la quantia final és superior únicament perquè se suma la compensació de l’assegurança inclosa en el bitllet de tren, sense que això implique un tracte diferenciat respecte a les víctimes de la DANA. Així mateix, subratllen que utilitzar aquest argument per justificar la inacció de la Generalitat és profundament irresponsable.