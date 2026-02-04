L’Hospital de la Ribera tracta més de 500 pacients amb teràpies oncològiques d’última generació durant 2025

La immunoteràpia i els tractaments de precisió consoliden un abordatge més personalitzat del càncer a la Ribera
Innovació tecnològica, atenció integral i acompanyament emocional en la lluita contra el càncer
L’Hospital Universitari de la Ribera ha tractat al llarg de 2025 més de 500 pacients amb teràpies oncològiques d’última generació, com ara la immunoteràpia i els immunoconjugats, medicaments innovadors que permeten un abordatge del càncer més personalitzat, adaptat a les característiques de cada pacient.
Estes dades es donen a conéixer amb motiu del Dia Mundial del Càncer, una jornada en la qual l’hospital ha volgut visibilitzar el seu compromís amb els pacients, no sols des del punt de vista assistencial, sinó també emocional i d’acompanyament. Amb este objectiu, el centre ha instal·lat en el hall principal una exposició de pòsters amb missatges positius i un panell participatiu perquè pacients i familiars compartisquen experiències i missatges de suport.
La immunoteràpia ha suposat un canvi de paradigma en oncologia, ja que permet que el sistema immunològic del pacient reconega i ataque les cèl·lules tumorals de manera més eficaç. En els casos indicats, oferix millors respostes al tractament i un major control de la malaltia.
Per la seua banda, els immunoconjugats aporten una major precisió terapèutica, ja que actuen de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals, reduint el dany als teixits sans i millorant la tolerància al tractament. La utilització d’estes teràpies depén del tipus de tumor, l’estadi i les característiques clíniques i moleculars, sempre dins de protocols basats en l’evidència científica.
Dades assistencials de 2025
Durant l’any 2025, el Departament de Salut de la Ribera ha registrat un total de 1.028 nous casos de càncer. Els tumors més freqüents han sigut el càncer de mama (26%), seguit del càncer de pulmó (17,3%) i del càncer de còlon (11,8%).
El seguiment dels pacients oncològics es realitza de manera coordinada entre l’hospital i els centres de salut. En este període s’han dut a terme més de 14.500 consultes hospitalàries i prop de 8.500 consultes en Atenció Primària, la qual cosa reflectix una atenció continuada i pròxima durant tot el procés assistencial.
Avanços en l’atenció oncològica
L’Hospital Universitari de la Ribera ha incorporat en l’últim any importants avanços tecnològics i assistencials. En l’àmbit de la Ginecologia, la cirurgia robòtica ha permés intervencions més precises i menys invasives en el càncer uterí, amb una recuperació més ràpida, gràcies a la implantació d’un nou programari en el robot HUGO per a la identificació del gangli sentinella.
En Oncologia Radioteràpica, la posada en marxa de la radiocirurgia cerebral ha suposat un avanç significatiu, ja que permet tractaments d’alta precisió dirigits directament al tumor, especialment en lesions cerebrals, minimitzant l’afectació dels teixits sans. Esta tècnica ha sigut possible amb la incorporació en 2025 d’un tercer accelerador lineal d’última generació.
A més, el centre ha incorporat la crioablació com a tractament mínimament invasiu en determinats casos de càncer de mama en fases inicials, així com la mastectomia endoscòpica, que reduïx l’impacte quirúrgic i millora la recuperació i els resultats estètics. A estos avanços se sumen les noves tècniques de diagnòstic molecular en càncer de mama i en patologies hematològiques, que permeten identificar alteracions genètiques i biomarcadors per a seleccionar el tractament més adequat.
La cap del Servici d’Oncologia de l’Hospital de la Ribera, Teresa Taberner, ha recordat que la innovació terapèutica ha d’anar acompanyada de la prevenció i d’una informació rigorosa a la ciutadania. “Disposem de medicaments cada vegada més eficaços, però la detecció precoç, la participació en els programes de cribratge i els hàbits de vida saludables continuen sent fonamentals. Cada pacient rep el tractament més adequat a la seua situació clínica”, ha conclòs.