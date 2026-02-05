Alzira estrena la versió accessible del Calendari Municipal 2026

La nova edició del Calendari Municipal 2026 d’Alzira incorpora tipografia gran, alt contrast i codis àudio per a persones amb baixa visió
L’iniciativa fomenta la inclusió i permet accedir a dates i fites destacades, com el 750 aniversari de la mort de Jaume I
Alzira ha presentat hui la nova adaptació del Calendari Municipal 2026 per a persones amb baixa visió, una edició limitada de 100 unitats que garanteix una lectura clara i comprensible per a persones amb visibilitat reduïda i invidents.
La presentació ha comptat amb la participació de l’Alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, el Regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, la Cap del Departament de Serveis Socials de l’ONCE de València, Sheila Martín, el Director de l’ONCE a Alzira, Miguel Ibor, i la directora del Museu, Mónica Ibáñez, amb l’assessorament de Clara Grau del Amor, tècnica en rehabilitació.
Segons la directora del Museu, la iniciativa reflecteix l’esperit de la cita de “El Principito”: “Lo esencial es invisible a los ojos”, destacant que el més important és la capacitat d’incloure i arribar a totes les persones de la ciutat.
L’alcalde ha ressaltat que Alzira és una ciutat inclusiva, i que amb aquestes adaptacions tots els alzirenys i alzirenyes podran accedir a la informació sobre dates importants i fites destacades, com el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
Característiques de la versió accessible
- Alt contrast: textos en negre intens o blanc pur segons el fons, eliminació de colors intermedis i fons llisos.
- Paleta cromàtica reduïda: negre per a textos, blanc per al fons, groc per a dies importants i roig per a festius.
- Tipografia gran i llegible, llegenda i elements informatius simplificats.
- Codis Navilens en cada pàgina mensual, que permeten accedir a informació ampliada en format àudio, amb descripció d’imatges, dates destacades i cites relacionades amb Jaume I, enregistrades per Alzira Ràdio.
- Coherència visual: disseny uniforme de gener a desembre, amb quadrícules netes i espais amplis per a facilitar la lectura.
Els representants de l’ONCE han valorat positivament la iniciativa i han destacat la importància d’adequar la informació per al col·lectiu amb discapacitat visual, que a Alzira compta amb 38 persones associades i 3.048 a tota la Comunitat Valenciana.