AVA-ASAJA demana suport davant els danys causats per vent i pluges en cultius i ramaderia

Fortes pluges i vents superiors a 100 km/h provoquen pèrdues greus en cítrics, alvocats, xufa i infraestructures agràries
AVA-ASAJA reclama mesures de suport, assegurances adaptades i eines de gestió de riscos per als productors afectats
Les fortes pluges i les ràfegues de vent registrades en les últimes setmanes han provocat graves afectacions en cultius, ramaderia i infraestructures agràries a la Comunitat Valenciana i en altres zones d’Espanya, amb impactes que s’allarguen més enllà de la campanya actual i afecten ja la planificació de 2025/2026.
Segons AVA-ASAJA, els danys més importants inclouen:
- Ramejat: cops dels fruits amb les branques que deixen marques a la pell, deprecient el valor comercial.
- Caiguda de cítrics i alvocats, especialment en varietats més madures, amb pèrdues que poden arribar a arruïnar la campanya dels productors. Per exemple, un associat ha perdut més del 30% de la seva collita de mandarines Nadorcott valorades en 10.000 euros, mentre que un altre ha vist caure gairebé la meitat de la seva collita de taronges (uns 6.000 kg).
- Ruptura de branques i arrencament de plantons i arbres adults a causa de ràfegues superiors a 100 km/h.
- Retards en la collita de xufa i, conseqüentment, en la posterior plantació de patates, cebes i altres hortalisses. L’excés d’humitat també retrasarà cultius leñosos.
- Interrupció de treballs de reconstrucció d’infraestructures agràries en zones afectades per la DANA, com cobertes de naus, hivernacles, tanques i estructures de protecció.
Encara que les pluges contribueixen al emplenament d’embassaments i garanteixen la propera campanya de reg, el balanç general és negatiu, amb explotacions greument afectades i un escenari d’incertesa per a les properes campanyes.
AVA-ASAJA reclama a les administracions:
- La posada en marxa de mesures de suport per a agricultors i ramaders afectats.
- L’avanç cap a eines eficaces de gestió de riscos.
- Un sistema de assegurances agràries adaptat a la nova realitat climàtica, marcada per fenòmens meteorològics cada vegada més extrems i persistents.