Cullera incorpora un camió nodrissa polivalent per a neteja viària i prevenció d’incendis

El nou camió nodrissa de 15.000 litres reforçarà la neteja urbana i la prevenció d’incendis a Cullera
Equip polivalent amb bomba d’alta pressió i mànega de 20 metres per a emergències i actes multitudinaris
L’Ajuntament de Cullera ha incorporat un nou camió nodrissa a la seua flota, un vehicle polivalent que reforçarà la neteja urbana i, alhora, podrà ser utilitzat en situacions d’emergència i prevenció d’incendis.
Es tracta d’una baldejadora hidrostàtica equipada amb un dipòsit de 15.000 litres, fabricat en polièster reforçat amb fibra de vidre, que garanteix resistència i durabilitat. Aquesta capacitat permet realitzar tasques de neteja en àmplies superfícies urbanes sense interrupcions constants per al proveïment d’aigua, i també intervencions en emergències.
Segons l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, “este nou equip no sols reforçarà les tasques habituals de neteja viària, sinó que també podrà utilitzar-se en situacions d’emergència i en tasques de prevenció d’incendis”. A més, serà especialment útil durant festes locals i actes multitudinaris, com la foguera de Sant Antoni o les Falles, on es necessita una dotació hídrica addicional.
El vehicle compta amb:
Bomba d’alta pressió que alimenta els sistemes de baldeig.
Barra frontal de reg i neteja, que optimitza la distribució de l’aigua.
Regulació automàtica de cabal i pressió, adaptant-se a cada intervenció.
Devanadora posterior amb 20 metres de mànega i llança d’aigua, augmentant la versatilitat operativa.
Amb esta incorporació, Cullera reforça la seua capacitat de manteniment urbà i resposta davant emergències, millorant la seguretat i la neteja a tota la ciutat.