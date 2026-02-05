El Museu de les Ciències celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb la jornada ‘Inspirant ments curioses’
Investigadores de l’IFIC compartiran trajectòries, experiències i activitats interactives amb escolars per fomentar vocacions científiques
El pròxim 11 de febrer, el Museu de les Ciències organitza la jornada ‘Inspirant ments curioses’ amb l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC–UV) i la col·laboració de la Direcció General d’Igualtat. L’activitat reunirà investigadores de l’IFIC i un grup d’escolars, amb l’objectiu de mostrar trajectòries científiques i inspirar vocacions en ciència.
Les científiques participants són Berta Rubio (física nuclear, CSIC), Laura Molina (física d’astropartícules i neutrins, CSIC) i Sonja Orrigo (física nuclear experimental, IFIC), que compartiran les seues investigacions, experiències com a dones científiques i visions sobre el futur de la física. La sessió inclou activitats interactives i un espai perquè els escolars puguen fer preguntes.
La trobada tindrà lloc a l’Auditori del Museu a partir de les 10:00 hores.