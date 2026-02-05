La caiguda d’un arbre obliga a tallar la línia C-1 de Rodalia entre Silla i Cullera i provoca retards en Metrovalència

Renfe interromp la circulació de la C-1 entre Silla i Cullera i activa un servei alternatiu per carretera
El fort vent també provoca retards en les línies 1, 2 i 7 de Metrovalència a l’estació de Sant Isidre
Les fortes ratxes de vent registrades este dijous al litoral de la província de València han provocat incidències importants en el transport públic ferroviari. En concret, la caiguda d’un arbre sobre la via ha obligat a interrompre la circulació de la línia C-1 de Rodalia entre les estacions de Silla i Cullera.
Segons ha informat Renfe Rodalia, la interrupció s’ha produït passades les 14.30 hores a causa de la climatologia adversa, i s’ha establit un servei alternatiu de transport per carretera per a garantir la mobilitat de les persones usuàries afectades.
D’altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha comunicat que els problemes ocasionats pel vent a l’estació de Sant Isidre estan provocant retards en les línies 1, 2 i 7 de Metrovalència.
Les autoritats recomanen consultar els canals oficials de Renfe i FGV per a seguir l’evolució del servei i planificar els desplaçaments mentre persistisquen les condicions meteorològiques adverses.