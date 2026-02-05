La Falla Plaça Malva d’Alzira presenta el Tro d’Avís 2026 i concedeix el Guardó d’Or a Enrique Juan Redal

La Falla Plaça Malva d’Alzira presenta el Tro d’Avís 2026 en un acte cultural que fomenta la tradició fallera
Enrique Juan Redal rep el Guardó d’Or 2026 com a reconeixement a la seua vinculació amb la falla i la cultura local
La Falla Plaça Malva d’Alzira va celebrar, dins de la trenta-quatrena Setmana Cultural, dos actes significatius a la Casa de la Cultura de la localitat: la presentació del Tro d’Avís 2026 i la concessió del Guardó d’Or 2026.
En primer lloc, el president de la falla va prendre la paraula per explicar el desenvolupament de l’acte, destacant que es tracta d’“una cita molt especial per a la comissió, que combina tradició, cultura i reconeixement a les persones que formen part de la història”.
Tot seguit, la Fallera Major va expressar la seua il·lusió per formar part d’un esdeveniment tan emblemàtic, assenyalant la importància de “mantindre vives les tradicions falleres i compartir-les amb tot el poble d’Alzira”.
A continuació, l’equip de redacció del llibre Tro d’Avís va explicar el treball realitzat per a l’edició de 2026, posant en valor l’esforç col·lectiu i la dedicació de totes les persones que han participat en l’elaboració de la publicació.
Pel que fa a la representació institucional, va intervenir el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, qui va felicitar la Falla Plaça Malva per la seua tasca cultural i va remarcar el paper fonamental de les falles “com a motors culturals i socials de la ciutat”.
Finalment, el protagonista de la vesprada, Enrique Juan Redal, va mostrar la seua emoció pel reconeixement rebut i va destacar la seua vinculació amb la falla.
Amb este acte, la Falla Plaça Malva reafirma el seu compromís amb la cultura fallera i amb el reconeixement a les persones que contribueixen a engrandir-la.