LA UNIÓ alerta sobre l’ús fraudulós de la tòfona negra en productes comercialitzats a Espanya

Només el 16 % dels productes comercialitzats a Espanya contenien tòfona negra autèntica, segons un estudi del Grup de Cooperació Tòfona Negra d’Aragó
LA UNIÓ reclama normativa clara i suport per garantir preus justos i etiquetatge transparent als productors valencians
Gran part dels productes etiquetats com a “amb tòfona negra” a Espanya no contenen tòfona real o n’incorporen quantitats mínimes, segons un estudi del Grup de Cooperació Tòfona Negra d’Aragó, que va analitzar més de 300 referències de productes trufats: olis, patés, formatges i salses.
Els resultats principals indiquen que:
- Només el 16% dels productes contenia tòfona negra autèntica (Tuber melanosporum).
- El 20% no contenia cap tipus de tòfona.
- En el 30% dels productes, la quantitat era inferior a l’1% del que declarava l’envàs.
- El 73% incorporava bis(metiltio)metà (BMTM), un aromatitzant barat que imita l’olor de la tòfona blanca italiana però no està present en la tòfona negra.
Segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, és necessari un canvi legislatiu per a establir una normativa específica i clara sobre la comercialització de tòfona i els seus productes, garantint transparència en l’etiquetatge i evitant fraus als consumidors, tal com ja ocorre a França.
A més, LA UNIÓ reclama el suport de les administracions per:
- Realitzar campanyes de promoció i conscienciació sobre la tòfona negra.
- Diferenciar els productes que contenen tòfona real dels aromatitzats industrialment.
Actualment, la campanya de la tòfona negra en la Comunitat Valenciana travessa una situació complicada:
- Els preus en origen han caigut de 500 €/kg a 150 €/kg, un 70% menys respecte a les primeres setmanes de campanya, mentre que anys anteriors arribaven a 1.000-1.500 €/kg.
- S’ha detectat una gran presència de l’escarabat de la tòfona (Leiodes cinnamomeus), que deprecia el valor comercial, i LA UNIÓ demana mesures fitosanitàries i biològiques a la Conselleria d’Agricultura.
La tòfona negra és un fong subterrani molt apreciat per la seva aroma intensa i complexa, amb matisos terrosos, de cacau, fruita seca, bolets i bosc humit. S’utilitza en alta cuina: ratllada sobre pastes, ous, carns, risottos, salses, mantegues, olis o plats senzills com creïlles o un ou caigut.
LA UNIÓ defensa un etiquetatge clar i preus justos per als productors, per preservar aquest cultiu arrelat en zones rurals desfavorides de la Comunitat Valenciana i garantir la qualitat del producte al consumidor.