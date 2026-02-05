L’Ajuntament de Benifaió inicia el disseny de la seua Agenda Urbana per a un desenvolupament més sostenible

L’Agenda Urbana definirà accions per a un desenvolupament sostenible, resiliència davant de riscos naturals i millora de la qualitat de vida
La ciutadania participarà activament en el procés per garantir que el pla reflectisca les necessitats de tot el municipi
L’Ajuntament de Benifaió ha començat l’elaboració de la seua Agenda Urbana, un pla estratègic que establirà accions concretes per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i adaptar el municipi als reptes del futur, amb especial atenció a la prevenció de riscos naturals i al desenvolupament econòmic, social i ambiental.
La iniciativa compta amb finançament del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, en el marc de les mesures de resposta davant els danys ocasionats per la DANA, i s’emmarca com a “Agenda de la Reconstrucció”. El pla s’alinea amb els compromisos de l’Agenda 2030 i l’ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles, i servirà com a base per a optar a futurs fons europeus FEDER.
El procés inclourà diverses etapes: un diagnòstic inicial que identifique la situació actual i els problemes derivats de la DANA, la definició d’una estratègia i un Pla d’Acció Local amb propostes sobre urbanisme sostenible, mobilitat eficient i resiliència dels instruments de planejament urbanístic.
Participació ciutadana
La participació de la ciutadania serà clau per garantir que l’Agenda Urbana siga representativa i legítima, incorporant les necessitats i punts de vista de veïns i veïnes de totes les edats, associacions veïnals i col·lectius vulnerables.
L’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, ha subratllat que la iniciativa permetrà que “la societat participe activament en la construcció del futur del municipi” i ha animat a tots els veïns i veïnes a sumar-se a este projecte col·lectiu.