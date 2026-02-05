Pérez Llorca defensa un “front comú” amb Andalusia i Múrcia per protegir l’horta mediterrània

Pérez Llorca proposa un front comú amb Andalusia i Múrcia per defensar l’horta mediterrània davant la competència deslleial
Reclama al Govern espanyol més fermesa i controls per garantir condicions iguals als productes locals en el mercat europeu
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la necessitat de crear un front comú entre la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia per “defendre l’horta d’Europa” davant la competència deslleial.
Aquesta posició s’ha fet pública després d’una reunió en Fruit Logística amb representants de les organitzacions agràries, els governs autonòmics d’Andalusia i Múrcia, i membres del Parlament Europeu, amb l’objectiu de protegir els interessos del sector agroalimentari mediterrani.
Pérez Llorca ha reclamat al Govern d’Espanya un “compromís ferm i garanties” per defensar els productes locals, criticant la “falta de fermesa” actual de l’executiu central. També ha demanat més contundència per exigir controls als països d’origen i garantir que els productes espanyols competisquen en igualtat de condicions amb els importats.
A la trobada han participat, entre altres, la consellera valenciana d’Agricultura Sara Rubira, representants de la Junta d’Andalusia i del Parlament Europeu, així com els presidents de les principals organitzacions agràries valencianes i murcianes, com AVA-ASAJA, Cooperatives Agro-Alimentàries i FECOAM.