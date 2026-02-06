Agricultura informa sobre les mesures de prevenció i control del virus de la clorosi nervial groga dels cítrics (CYVCV)

Agricultura reforça vigilància, diagnòstic i coordinació per prevenir i controlar el virus de la clorosi nervial groga en cítrics.
Les mesures inclouen prospecció intensiva, seguiment d’insectes vectors i immobilització cautelar de viveros afectats.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha reunit el sector citrícola de la Comunitat Valenciana per informar sobre el virus de la clorosi nervial groga dels cítrics (CYVCV) i les mesures adoptades per a la seua prevenció i control.
En la reunió han participat el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, el director general de la PAC, Ángel Marhuenda, el director de l’IVIA, Alejandro Tena, així com representants de organitzacions agràries i cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Mesures preventives i de control destacades:
- Reforç de la prospecció i vigilància en parcel·les comercials i jardins privats.
- Seguiment específic dels insectes vectors, com pulgons i mosca blanca.
- Muestreig i anàlisi intensiva del material vegetal de reproducció.
- Immobilització cautelar dels viveros afectats.
- Coordinació amb altres comunitats autònomes i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).
- Formació i informació contínua dirigida a tècnics, viveristes i agricultors.
- Desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic més ràpids i eficients pel Servei de Sanitat Vegetal i l’IVIA.
Informació sobre el virus CYVCV:
- Potexvirus identificat en 2012, amb primers símptomes observats a Pakistán en 1988.
- Afecta principalment limoners, llimes i taronger americà.
- Símptomes: aclariment groguenc de les venes, deformacions foliares i del fruit, i reducció significativa de producció i qualitat comercial en casos greus.
- Pot infectar altres cítrics com tarongers i mandarins, que poden ser asintomàtics i actuar com a reservoris.
- Es transmet per pulgons, mosca blanca, empelts i eines de poda.
- No és considerat patogen de quarantena ni regulat a la UE, però figura en la llista d’alerta de la EPPO (2022).
Conclusió: La Conselleria reforça la prevenció, vigilància i diagnòstic per minimitzar l’impacte d’aquest virus en la producció citrícola valenciana, assegurant la seguretat i qualitat del sector.